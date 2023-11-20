Высший антикорсуд арестовал сына экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского

Гладковского-младшего обвиняют в хищении 13 миллионов гривен и дальнейшем отмывании средств. Сейчас он находится за пределами Украины.

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Высший антикоррупционный суд заочно арестовал сына бывшего первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игоря. Об этом сообщает "Бабель" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что Гладковского-младшего обвиняют в хищении 13 миллионов гривен и дальнейшем отмывании средств.

Сейчас обвиняемый Игорь Гладковский находится за пределами Украины.

Важно

Объявленный в розыск Гладковский-младший прилетел в Украину, — СМИ

6 октября НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему директору "Укрспецэкспорта" Павлу Букину и сыну бывшего первого заместителя секретаря СНБО Игорю Гладковскому. Последнему инкриминируют хищения в оборонной сфере. Ранее Олег Гладковский решил судиться с НАБУ, поскольку считает, что его семью "преследуют".

По какому делу обвиняют Игоря Гладковского

В 2019 году расследование Bihus.Info выявило, что сын заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского является одним из организаторов схем по хищению в оборонном комплексе. В течение августа 2016 года — февраля 2017 года он заключал договоры ГК "Укрспецэкспорт" о закупке высотомеров для авиационной техники на общую сумму 14 377 249,99 грн. При этом разница между рыночной стоимостью товаров и ценой договора составила 12 947 075,99 грн.