"Ущерб государству на почти 13 млн гривен": сыну Гладковского сообщили о подозрении

Следователи установили, что экс-директор "Укрспецэкспорта" заключил сделку с компанией, подконтрольной сыну бывшего первого заместителя секретаря СНБО, о приобретении высотомеров по цене, завышенной почти в семь раз.

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В пятницу, 6 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении бывшему директору "Укрспецэкспорта" Павлу Букину и сыну бывшего первого заместителя секретаря СНБО Игорю Гладковскому. Об этом говорится на официальном сайте НАБУ.

Сообщается, что подозреваемым вменяют злоупотребление служебным положением, повлекшее за собой ущерб государству на почти 13 миллионов гривен.

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По данным следствия, Павел Букин заключил сделку с компанией подконтрольной, Игорю Гладковскому, о приобретении бортового радиоэлектронного оборудования (высотомеров) почти за 450 тысяч долларов. Как отмечают в НАБУ, цена завышена почти в семь раз.

Следователи выяснили, что около 170 тысяч долларов из этой суммы получил непосредственно Игорь Гладковский. В антикоррупционном бюро также отметили, что Павел Букин принимал меры по конспирации, пытаясь сокрыть факт своего участия в схеме.

Как отмечают в НАБУ, на данный момент оба подозреваемых пребывают за пределами Украины. О подозрении, им сообщили в порядке статьи 135 УПК Украины. Тем временем суд также рассматривает еще одно уголовное производство в отношении Игоря Гладковского.

Напомним, в апреле 2021 года НАБУ объявило в уголовный розыск фигуранта громкого скандала с "Укроборонпромом" Игоря Гладковского. Он является подозреваемым в якобы получении 950 тысяч гривен неправомерной выгоды за то, что повлиял на принятие решения другого человека.

Вскоре после этого Олег Гладковский решил судиться с Национальным антикоррупционным бюро Украины, поскольку считает, что его семью "преследуют" уже второй год. По его словам, публикации якобы ложных данных со стороны НАБУ, которые "предоставляются обществу в виде свершившихся фактов" требуют правовой оценки.