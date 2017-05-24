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Главная » Страна » Укрнафтопродукт официально выставлен на продажу

Укрнафтопродукт официально выставлен на продажу

Укрнафтопродукт официально выставлен на продажу
Фото: Capital.ua

Начальная цена пакета акций общества - 28,4 млн грнн

24.05.17 22
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Компания "Укрнафтопродукт", которая относится к объектам государственного имущества, выставлена на продажу.

Об этом сообщается в номере официального издания Фонда государственного имущества "Ведомости приватизации" от 24 мая.

Уставный капитал компании составляет 36,6 млн гривен. Номинальная цена акции - 0,3 гривны.

Начальная цена пакета акций общества - 28,4 млн гривен.

Офис компания находится в Киеве на бульваре Верховной Рады.

Укрнефтепродукт закончил I квартал с чистым убытком в 45 тыс. гривен. В I квартале 2015 года валовая прибыль Укрнафтопродукта составила 206 тыс. гривен.

Напомним, Гройсман заявил, что только треть госкомпаний являются прибыльными.

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