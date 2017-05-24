Укрнафтопродукт официально выставлен на продажу

Компания "Укрнафтопродукт", которая относится к объектам государственного имущества, выставлена на продажу.
Об этом сообщается в номере официального издания Фонда государственного имущества "Ведомости приватизации" от 24 мая.
Уставный капитал компании составляет 36,6 млн гривен. Номинальная цена акции - 0,3 гривны.
Начальная цена пакета акций общества - 28,4 млн гривен.
Офис компания находится в Киеве на бульваре Верховной Рады.
Укрнефтепродукт закончил I квартал с чистым убытком в 45 тыс. гривен. В I квартале 2015 года валовая прибыль Укрнафтопродукта составила 206 тыс. гривен.
Напомним, Гройсман заявил, что только треть госкомпаний являются прибыльными.