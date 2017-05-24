Министерство внутренних дел опубликовало видео доставки в аэропорт Жуляны (Киев) задержанных в рамках масштабной антикоррупционной спецоперации.
Видео показали на официальной странице МВД в Facebook.
"Конвоирование в Киев задержанных в результате масштабной антикоррупционной спецоперации МВД и ГПУ", - говорится в комментарии к видео.
Напомним, 24 мая правоохранительные органы проводят масштабные обыски в 15 областных управлениях бывшего Министерства доходов, уже задержаны минимум 23 человека.
Ранее отстраненный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров дал важные показания, которые позволили задержать бывших руководителей налоговых инспекций времен Виктора Януковича.