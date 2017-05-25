Посол ЕС прокомментировал предложение о новом формате ассоциации с Украиной

Сейчас важно - не просить о новом соглашении, а ввести в действие существующее

Украине следует сосредоточиться на имплементации существующего Соглашения об ассоциации, а не просить о новой "усиленной ассоциации". Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, передает Интерфакс-Украина.

"С моей точки зрения, наша общая приоритетная задача для Украины и ЕС - это внедрение Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Это интерес Украины - не просить о новом соглашении, а ввести в действие существующее", - сказал Мингарелли.

Дипломат также выразил надежду на скорейшее завершение ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС Сенатом Нидерландов, а также отметил, что самые важные пункты этого соглашения уже выполняются.

Посол также выразил мнение, что украинское государство должно сосредоточиться на имплементации пунктов соглашения о зоне свободной торговли.

"Если Украина имплементирует ЗСТ с ЕС, то она ликвидирует все препятствия для торговли и инвестиций между Украиной и ЕС, что означает, что украинская экономика станет частью общего европейского рынка. Это максимум, который вы можете получить на сегодняшний день", - отметил Мингарелли.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина, а также Молдова и Грузия заслуживают нового формата переговоров, так называемой усиленной ассоциации.