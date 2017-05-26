Новая украинская реактивная система залпового огня "Верба" заявит о себе уже через пару месяцев. Об этом сообщил в ходе пресс-тура на полигоне в Башкировке под Харьковом, где состоялись показательные стрельбы с участием бронетехники, ученый секретарь Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. Морозова (ХКБМ), кандидат технических наук Андрей Богач, передает Укринформ.

"В течение ближайших пару месяцев транспортно-заряжающая и боевая машины будут предъявлены на предварительные испытания", - отметил Богач.

По его словам, испытания будут проводиться по линии Министерства обороны Украины.

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Реактивная система залпового огня "Верба" создана специалистами ХКБМ в 2015 году на базе автомобиля КрАЗ и боевой части системы "Град". При этом в "Вербе" в несколько раз снижено время на перезарядку или дозарядку боевой машины, а также сокращено число членов экипажа: трое вместо пятерых.