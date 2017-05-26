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Главная » Страна » Минфин: Лондонский суд отложил вынесение промежуточного решения по делу о "долге Януковича"

Минфин: Лондонский суд отложил вынесение промежуточного решения по делу о "долге Януковича"

Минфин: Лондонский суд отложил вынесение промежуточного решения по делу о "долге Януковича"
Фото: depo.ua

Затронутые вопросы, мол, очень сложные

26.05.17 35
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Лондонский суд отложил вынесение промежуточного решения по делу о "долге Януковича". Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Судья решил отложить вынесение своего решения, учитывая сложность затронутых вопросов.

"Таким образом, после сегодняшнего слушания судья выделит определенное время на то, чтобы рассмотреть вопрос глубже перед тем, как вынести свое решение в надлежащий срок", - сказано в сообщении Минфина.

Напомним, что в Высоком суде Лондона судья Блэр рассматривал нерешенные вопросы по результатам решения, постановленного судом 29 марта 2017 года в порядке упрощенного производства. В частности, Суд рассмотрел заявление Украины о дальнейшем приостановлении исполнения судебного решения до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины в английском Апелляционном суде, которое состоится не ранее 2018 года.

Напомним, Лондонский суд 29 марта одобрил ускоренное рассмотрение иска России против Украины по "долгу Януковича" в $3 млрд, не признав обоснованность аргументов Украины в этом деле.

Высокий суд Лондона 19 января завершил трехдневные слушания по иску России к Украине относительно кредита на $3 млрд, полученного нашей страной в декабре 2013 года по договоренности между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем.

Украина считает этот кредит "взяткой" Кремля бывшей украинской власти за отказ от евроинтеграции, в то время как российская сторона настаивает на его погашении.

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