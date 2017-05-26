Дело о трагедии 2 мая в Одессе будет рассматривать суд Черноморска

Перенос слушаний в другой город может еще больше усложнить процесс

Апелляционный суд Одесской области перенес рассмотрение дела о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе в городской суд Черноморска. (бывший Ильичевск, Одесская область). Об этом сообщает УНИАН.

В проводящей независимое расследование общественной комиссии "Группа 2 мая" отметили, что перенос слушаний в другой город может еще больше усложнить процесс. В данном случае в Черноморск на заседание придется доставлять 5 фигурантов, содержащихся в СИЗО Одессы, требуется присутствие еще 15 фигурантов, мера пресечения которых не связана с содержанием под стражей, десятков потерпевших, адвокатов и пр.

Отмечается, что срок пребывания в СИЗО пяти подозреваемых, в числе которых двое россиян, истекает 6 июня.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

27 ноября 2014 года в Приморском районном суде Одессы начались судебные слушания о массовых беспорядках 2 мая. Однако данный райсуд обратился в апелляционную инстанцию с просьбой изменить подсудность из-за давления заинтересованными сторонами, и материалы были переданы в Малиновский райсуд Одессы.

19 мая 2017 года Апелляционный суд Одесской области перенес рассмотрение дела по массовым беспорядкам 2 мая 2014 года из Малиновского райсуда города в Киевский райсуд Одессы. Такое решение было принято в связи с самоотводом, взятым 15 мая треми судьями Малиновского районного суда.

24 мая Киевский районный суд Одессы передал дело по массовым беспорядкам 2 мая 2014 года в Апелляционный суд Одесской области для изменения подсудности.