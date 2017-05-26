Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Дело о трагедии 2 мая в Одессе будет рассматривать суд Черноморска

Дело о трагедии 2 мая в Одессе будет рассматривать суд Черноморска

Дело о трагедии 2 мая в Одессе будет рассматривать суд Черноморска
Фото: depo.ua

Перенос слушаний в другой город может еще больше усложнить процесс

26.05.17 79
000

Апелляционный суд Одесской области перенес рассмотрение дела о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе в городской суд Черноморска. (бывший Ильичевск, Одесская область). Об этом сообщает УНИАН.

В проводящей независимое расследование общественной комиссии "Группа 2 мая" отметили, что перенос слушаний в другой город может еще больше усложнить процесс. В данном случае в Черноморск на заседание придется доставлять 5 фигурантов, содержащихся в СИЗО Одессы, требуется присутствие еще 15 фигурантов, мера пресечения которых не связана с содержанием под стражей, десятков потерпевших, адвокатов и пр.

Отмечается, что срок пребывания в СИЗО пяти подозреваемых, в числе которых двое россиян, истекает 6 июня.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

27 ноября 2014 года в Приморском районном суде Одессы начались судебные слушания о массовых беспорядках 2 мая. Однако данный райсуд обратился в апелляционную инстанцию с просьбой изменить подсудность из-за давления заинтересованными сторонами, и материалы были переданы в Малиновский райсуд Одессы.

19 мая 2017 года  Апелляционный суд Одесской области перенес рассмотрение дела по массовым беспорядкам 2 мая 2014 года из Малиновского райсуда города в Киевский райсуд Одессы. Такое решение было принято в связи с самоотводом, взятым 15 мая треми судьями Малиновского районного суда.

24 мая Киевский районный суд Одессы передал дело по массовым беспорядкам 2 мая 2014 года в Апелляционный суд Одесской области для изменения подсудности.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Минфин: Лондонский суд отложил вынесение промежуточного решения по делу о "долге Януковича"Суд арестовал последнего из задержанных налоговиковДело полицейского Олейника рассмотрит суд присяжных

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 13181
  2. Финальный аккорд. Владимир Вятрович об итогах декоммунизации и новом календаре праздников 6637
  3. Крым без покрывала. Истории четырёх семей крымских татар, пострадавших от депортации 3842
  4. Полная задница. Почему эпатаж стал формой и содержанием политических действий в Украине 4878
  5. Подводная лодка в степях Донбасса. Как украинцам выбраться из гетто 4567
  6. Харьков. Благбаз. Йорик. Что такое харьковский замес 6535
  7. От "жлобского" к модному. Что будет с украинским и русским языком 6598
  8. Мама миа. Портрет украинской матери 3441
  9. Очаровательная восьмёрка. Лучшие сериалы мая 2475
  10. Нарушая границы. Фронтмен О.Torvald Женя Галич о том, почему надо жить здесь и сейчас 2127
  1. Собака спасла двоих бойцов АТО, прикрыв их собой 2595 / 3076
  2. Нет, он не Черчилль, он другой. Может ли Порошенко считаться успешным президентом 1292 / 1794
  3. Человек системы. Глава Нацполиции Сергей Князев о том, как избавиться от титушек и кто победит янтарную мафию 1215 / 4712
  4. Конструкторы анонсировали выпуск новой украинской РСЗО "Верба" 1206 / 1477
  5. Харьков. Благбаз. Йорик. Что такое харьковский замес 966 / 6535
  6. СМИ: В телефоне Трампа установлено только одно приложение 865 / 1053
  7. На юге Украины построят полигон для испытаний новейшего оружия 859 / 1040
  8. В КГГА рассказали, как будет отмечаться День Киева 749 / 935
  9. Антонов показал видео демонстрационного полета АН-70 715 / 2125
  10. В Донбассе ликвидирован экс-главарь батальона террористов "Хулиган" 653 / 806
  1. Собака спасла двоих бойцов АТО, прикрыв их собой 32 / 3076
  2. Моё детство было встречей со смертью. Я жил среди трупов, — Кшиштоф Занусси 14 / 1714
  3. Приехали. Как группам из Крыма и Донбасса живётся после переезда в Киев 9 / 1930
  4. Кабмин избрал аудитора НАБУ по своей квоте 8 / 594
  5. Харьков. Благбаз. Йорик. Что такое харьковский замес 7 / 6535
  6. Нет, он не Черчилль, он другой. Может ли Порошенко считаться успешным президентом 7 / 1794
  7. В КГГА рассказали, как будет отмечаться День Киева 7 / 935
  8. Сенат Нидерландов поддержит ассоциацию Украина-ЕС 30 мая, – Рютте 6 / 279
  9. Аваков: За задержанных налоговиков внесли 440 млн грн залога 6 / 567
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.