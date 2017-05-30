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В Дарницком районе Киева застрелили мужчину

В Дарницком районе Киева застрелили мужчину
Иллюстративное фото

Полиция объявила план "Перехват"

30.05.17 94
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В Дарницком районе Киева злоумышленник застрелил мужчину. Стрелок скрылся с места происшествия на автомобиле "Ауди" красного цвета. В столице введен план "Перехват". Об этом сообщает пресс-служба столичной Нацполиции.

"В 8:16 в дежурную часть поступило сообщение от прохожего, который рассказал: на улице Михаила Гришко неизвестный из автомобиля "Ауди" сделал несколько выстрелов в мужчину и уехал в направлении проспекта Петра Григоренко. Предварительно установлено, что потерпевший получил смертельное огнестрельное ранение в спину", - сообщили в полиции.

На месте работают следственно-оперативные группы Дарницкого и Главного управлений полиции. Правоохранители разыскивают стрелка.

Напомним, 24 мая в Киеве на Харьковском шоссе во время движения расстреляли мотоциклиста. Потерпевший скончался от полученных огнестрельных ранений.

Убитым оказался 36-летний житель столицы Юрий Калиниченко. По словам его друзей, стрелял вице-чемпион мира 2012 года по борьбе сумо Дмитрий Слепченко.

По предварительной версии правоохранителей, киевлянин получил огнестрельное ранение при конфликте между участниками дорожного движения, который вспыхнул внезапно.

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