В Дарницком районе Киева застрелили мужчину

В Дарницком районе Киева злоумышленник застрелил мужчину. Стрелок скрылся с места происшествия на автомобиле "Ауди" красного цвета. В столице введен план "Перехват". Об этом сообщает пресс-служба столичной Нацполиции.

"В 8:16 в дежурную часть поступило сообщение от прохожего, который рассказал: на улице Михаила Гришко неизвестный из автомобиля "Ауди" сделал несколько выстрелов в мужчину и уехал в направлении проспекта Петра Григоренко. Предварительно установлено, что потерпевший получил смертельное огнестрельное ранение в спину", - сообщили в полиции.

На месте работают следственно-оперативные группы Дарницкого и Главного управлений полиции. Правоохранители разыскивают стрелка.

Напомним, 24 мая в Киеве на Харьковском шоссе во время движения расстреляли мотоциклиста. Потерпевший скончался от полученных огнестрельных ранений.

Убитым оказался 36-летний житель столицы Юрий Калиниченко. По словам его друзей, стрелял вице-чемпион мира 2012 года по борьбе сумо Дмитрий Слепченко.

По предварительной версии правоохранителей, киевлянин получил огнестрельное ранение при конфликте между участниками дорожного движения, который вспыхнул внезапно.