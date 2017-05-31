Суд обязал рассекретить ранние показания Пукача

Следующее заседание не назначено, потому что неизвестно, сколько нужно времени на рассекречивание аудиозаписей.

Высший специализированный суд постановил рассекретить аудиозаписи судебного заседания в Печерском суде по обвинению Алексея Пукача в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство адвоката стороны потерпевших Алексея Подольского, сообщает Цензор.net

"Протоколы рассекречены. А мы требуем рассекретить аудиофиксацию. Мы их уже ловили на лжи. Например, фразы Пукача о том, что на скамье подсудимых с ним должны сидеть Кучма и Литвин, которую слышал весь мир, в протоколах суда - нет! Что там действительно на других аудиозаписях - боюсь представить!" – пояснил свои действия адвокат.

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Следующее заседание не было назначено, потому что неизвестно, сколько нужно времени на рассекречивание аудиозаписей.

Напомним, в 2003 году Алексей Пукач был задержан Генпрокуратурой по делу о похищении и убийстве известного украинского журналиста Георгия Гонгадзе. Затем он был освобожден под подписку о невыезде, сбежал и пропал на шесть лет.

Прокуратура объявила его в международный розыск. В 2009 году Пукач был арестован сотрудниками СБУ, а 29 января 2013 года приговорен к пожизненному лишению свободы.