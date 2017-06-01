На Окуеву и Осмаева покушался киллер Дакар

Киллера, который покушался на известных участников АТО чеченского происхождения Амину Окуеву и Адама Осмаева, зовут Александр Дакар.

Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов в Facebook.

"У него документы на имя Александр Дакар, 1958 года рождения, зарегистрирован в Одессе, гражданин Украины. Надо собрать всю возможную информацию о преступнике", - написал он.

Кроме того, появилось фото документов преступника.

Как сообщили в полиции, по предварительной информации, киллер недавно прибыл в Украину из Брянской области РФ. При нем нашли документы гражданина Украины Александра Дакара, на данный момент правоохранители проверяют их подлинность.

Пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало подтвердил "УП" информацию о том, что нападающий представился иностранным журналистом издания La Monde и предварительно договорился с супругами о встрече.

Появились также данные о состоянии здоровья раненых Адама Осмаева и киллера.

По словам народного депутата Игоря Мосийчука, Осмаева прооперировали, его состояние стабильно тяжелое, одна пуля застряла в позвоночнике. Раненного киллера тоже прооперировали, ему удалена часть легких.

Напомним, сегодня в Киеве произошло покушение на Амину Окуеву и Адама Осмаева.