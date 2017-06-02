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Видео Окуева рассказала подробности нападения на нее и Осмаева

<span class="label red">Видео</span> Окуева рассказала подробности нападения на нее и Осмаева
Амина Окуева / Фото: Еспресо.TV

1 июня была уже четвертая встреча потерпевших с нападавшим

02.06.17 1512
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Жена Адама Осмаева, на которого 1 июня покушались в Киеве, на Подоле, Амина Окуева рассказала подробности о нападении на ее мужа. Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Это все было автоматически, просто как один миг... начали стрелять... не по мне... Сразу же я выхватила пистолет", – рассказывает она.

Окуева также рассказала, что она всегда носит с собой кровоостанавливающее Celox, что помогло ей оказать первую медицинскую помощь мужу. При этом, она добавила, что заметила только одно ранение у мужа.

По ее словам, нападающий оказался трусом и после первых попаданий закричал, что сдается.

"Он сослался на одного известного в Украине журналиста, сказал, что ему порекомендовали меня из Шустер.Live. Поскольку единственный мой знакомый  оттуда – это Алексей Стукало, раньше он был гостевым редактором, я написала ему смс и попросила подтвердить, и он подтвердил. Потом были интуитивные моменты и подозрения, я еще раз написала Алексею, чтоб он пояснил, откуда они знакомы", – сообщила она.

Окуева сказала, что это уже была четвертая встреча с нападавшим.

"Он так красиво все расписывал, что французская редакция хочет сделать цикл интервью с нами, в связи с тем, что во Франции пришли новые политические силы… Мы как-то повелись. Это была наша ошибка, нельзя расслабляться", – сказала она.

По словам Окуевой, нападающий вызывал некоторые сомнения.

"Но он производил впечатление европейского человека, интеллигентного. Очень хорошо говорил по-русски, что меня удивило. У него был небольшой иностранный акцент, он пояснил это учебой в Петербурге, где получил журналистское образование", – сказала она.

Окуева также рассказала, что пистолет он достал из коробки, которую передавал им как якобы подарок от редакции.

"Сказал, что это подарок от редакции, что нам понравится. Он открыл коробку, я увидела, что глок, а он вытащил его и открыл огонь по Адаму", – рассказала Окуева.

Она уточнила, что она и Осмаев сидели на заднем сидении, а нападающий – на переднем.

Напомним, Адама Осмаева подозревали в подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина.

10 сентября 2013 года в России был приговорен к 10 годам лишения свободы второй фигурант этого дела – Илья Пьянзин, которого Украина экстрадировала в Россию.

Европейский суд по правам человека рекомендовал Украине не выдавать Осмаева России, после чего Украина решила приостановить процесс экстрадиции.

Осмаев также просил политического убежища в Украине, однако получил отказ.

В конце августа 2014 года Генпрокуратура отменила свое решение об экстрадиции Осмаева в Россию.

1 июня 2017 на Подоле в Киеве стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева.

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