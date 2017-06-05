Главный раввин Киева и Украины просит правительство и силовиков обеспечить охрану еврейских объектов

Главный раввин Киева и Украины Моше Реувен Асман призывает правительство и руководство правоохранительных органов обеспечить охрану еврейских объектов.

Повод – осквернение склепа еврейского праведника Мордехая Чернобыльского под Киевом.

Об этом сообщается на сайте Еврейской общины Киева.

"Сегодня ночью в Анатевке под Киевом неизвестные преступники разбили стекло и взломали раму на Огеле (склепе) великого мудреца, праведника и каббалиста Мордехая Чернобыльского", - цитируются на сайте слова главного раввина Киева и Украины.

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По его словам, акт вандализма является далеко не первым в серии нападений и осквернений еврейских могил, культовых сооружений и памятников жертвам Холокоста в Украине.

"К сожалению, эта печальная тенденция особенно усилилась в последние месяцы, что вызывает тревогу среди украинских евреев. Призываю правительство и правоохранительные органы Украины принять дополнительные меры по обеспечению безопасности еврейских объектов", - заявил Моше Реувен Асман.

Напомним, в марте в Тернополе неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста.