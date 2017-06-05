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Осмаев и Окуева знали о готовящемся на них покушении

Осмаев и Окуева знали о готовящемся на них покушении
ФСБ / Фото: Твои Новости

За попыткой убийства якобы стоят российские спецслужбы

05.06.17 166
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Жена бывшего командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Амина Окуева заявила, что они с мужем Адамом Осмаевым знали о заказе убить их и морально и физически готовились к нападению.

Об этом она рассказала в интервью ТСН.uа.

"У нас была достоверная информация, что заказ на нас не в одно место, а множество мест рассылается. Из Чечни доброжелатели с риском для себя сообщали, что поступала информация от наших спецслужб и СБУ и внешней разведки, что именно российские спецслужбы тоже эти задачи ставят и планируют выполнить. Но это разные направления. Кадыров никогда не сделает ничего по своей воле", - отметила Окуева.

По ее словам, 1 июня киллер во время покушения использовал пистолет, при этом возможность поражения людей минимальная, а завтра он может использовать взрывчатку и ранить других людей.

"Но мы готовились к этому морально и физически, ждали каждый день. Как мы могли так оплошать, что такого подозрительного человека не раскусили и не позвали на прикрытие кого-то из силовых структур", - отметила Окуева.

Напомним, 1 июня в Киеве было совершено нападение на супругов добровольцев Осмаева и Окуеву. По данным полиции, мужчина, который назвался иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече.

"Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет "Глок" и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка", - сообщили правоохранители.

Осмаева и киллера с огнестрельными ранениями госпитализировали. Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко назвал нападавшего "агентом российских спецслужб". По данным Геращенко, мужчина был легализован и легендирован в Украине в феврале 2016 года, под именем Дакара Александра Венусовича.

Также появилась информация, что киллер, пытавшийся застрелить Адама Осмаева и его жену Амина Окуеву, оказался бандитом из Петербурга Артуром Денисултановым-Курмакаевым по прозвищу "Динго".

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