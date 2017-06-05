Повреждение объектов гражданской инфраструктуры может привести к экологической катастрофе в Донбассе

С таким обращением выступил председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Ертурул Апакан по случаю Всемирного дня охраны окружающей среды в Facebook.

По его мнению, защита объектов гражданской инфраструктуры является важной не только для благосостояния тех, кто живет в Донецкой и Луганской областях, но и учитывая то, что вызванные конфликтом повреждения водоочистных сооружений, химических заводов и сельскохозяйственных предприятий представляют серьезную угрозу для окружающей среды.

"Повреждение любого из этих объектов может привести к экологической катастрофе, что еще больше усугубит тяжелое положение многострадального населения с обеих сторон линии соприкосновения. Сегодня, во Всемирный день охраны окружающей среды, я призываю стороны приложить все усилия для защиты этих жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры и, таким образом, сохранить окружающую среду", - отметил Апакан.

Напомним, Швейцария отправила в ОРДО 30 грузовиков с гуманитарной помощью.