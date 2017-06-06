В Евросоюзе согласовали расширение беспошлинных квот для Украины

В Европейском Союзе согласовали торговые преференции для Украины в виде расширения беспошлинных квот. Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС, передает РБК-Украина.

"Предложение направлено на улучшение доступа украинских экспортеров на рынок ЕС с учетом сложной экономической ситуации и экономических реформ, предпринятых Украиной. Оно дополняет положения о торговле, уже введенные в соответствии с соглашением об ассоциации ЕС-Украина, подписанном в 2014 году. Эти положения были временно применены с 1 января 2016 года", – говорится в сообщении.

Применительно к трехлетнему периоду предлагаемые меры состоят из дополнительных квот на импорт по нулевому тарифу для некоторых сельхозпродуктов (квоты тарифных ставок - 0%) и частичное или полное снятие импортных пошлин на некоторые промышленные товары.

Послы ЕС попросили главенствующую страну провести переговоры с Европарламентом с целью быстрого принятия мер.