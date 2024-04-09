С учетом интересов фермеров: в Евросоюзе придумали, как будут торговать с Украиной

Нынешний льготный режим с Украиной истекает 5 июня 2024 года, но новое соглашение позволит его продлить до 2025 года.

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Европейский парламент и Европейский совет согласовали условия, которые позволят продлить либерализованный торговый режим для Украины. В обновленных договоренностях предусмотрены усиленные защитные меры для европейских фермеров. Сообщение об этом было опубликовано на сайте Европарламента.

Соглашение позволит приостановить действие пошлин и квот на украинский экспорт в страны Европейского Союза до июня 2025 года.

Когда заработают новые правила торговли между Украиной и ЕС

Договоренности еще должен утвердить Европейский парламент. Пленарное заседание состоится в апреле и, как ожидаются, тогда депутаты проголосуют за документ. Сразу после этого новые правила торговли с Украиной утвердит Европейский совет.

"Эти односторонние меры по либерализации торговли помогут стабилизировать украинскую экономику и содействовать постепенной интеграции страны во внутренний рынок ЕС", – сказано

Отмечается также, что в договоренностях предусмотрена возможность ограничения экспорта отдельных категорий товаров из Украины в Еврсоюз.

"Если на рынке ЕС или рынках одной либо нескольких стран ЕС возникнут значительные сбои из-за украинского импорта, например, пшеницы, регламент гарантирует, что Еврокомиссия сможет быстро отреагировать и принять любые меры, которые сочтет нужными", – отмечается в сообщении.

Кроме того, в рамках усиленных защитных мер для защиты фермеров ЕС режим либерализации торговли может быть экстренно остановлен для особо чувствительных сельскохозяйственных продуктов, а именно:

птицы;

яиц;

сахара;

овса;

крупы;

кукурузы;

меда.

"Участники переговоров согласились продлить базовый период, используемый в качестве основы для применения этой автоматической защиты, а это значит, что если импорт этих продуктов превысит средний объем импорта, зарегистрированный во второй половине 2021 года, а также в течение 2022-го и 2023 годов, тарифы будут пересмотрены ", – уточняется в сообщении.

Кроме того Еврокомиссия будет усиленно мониторить то, как происходит импорт зерна. Особенное внимание будет приковано к перевозкам пшеницы. При этом европейские законодатели согласились обязательством Еврокомиссии обсудить постоянную либерализацию тарифов с Украиной в рамках процесса пересмотра Соглашения об ассоциации. Это случится сразу после законодательная процедура временной либерализации, чтобы обеспечить активное участие Европарламента в этом процессе.

Отметим, что сразу после начала полномасштабной российской агрессии против Украины, ЕС ввел автономные торговые меры, которые позволяют беспошлинный доступ всех украинских товаров на рынок ЕС. Нынешний льготный режим с Украиной истекает 5 июня 2024 года. Новые правила должны вступить в силу сразу после окончания этого срока.

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В Польше передумали запрещать транзит украинского зерна: названа причина

К слову, торговый представитель Украины Тарас Качка в марте заявил, что украинское правительство не будет оспаривать ограничения на торговлю с Европейским Союзом. По его словам, в Киеве надеются, что меры, вводимые организацией, помогут разрешить спор с Польшей.

Также 28 марта стало известно, что Киев и Варшава очень близки к решению по зерновому вопросу, но оно всех не устроит. В этом уверен глава польского правительства Дональд Туск.