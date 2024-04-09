З урахуванням інтересів фермерів: у Євросоюзі придумали, як торгуватимуть з Україною

Нинішній пільговий режим з Україною закінчується 5 червня 2024 року, але нова угода дасть змогу його продовжити до 2025 року.

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Європейський парламент і Європейська рада погодили умови, які дадуть змогу продовжити лібералізований торговельний режим для України. В оновлених домовленостях передбачено посилені захисні заходи для європейських фермерів. Повідомлення про це було опубліковано на сайті Європарламенту.

Угода дасть змогу призупинити дію мит і квот на український експорт до країн Європейського Союзу до червня 2025 року.

Коли запрацюють нові правила торгівлі між Україною та ЄС

Домовленості ще має затвердити Європейський парламент. Пленарне засідання відбудеться у квітні і, як очікується, тоді депутати проголосують за документ. Одразу після цього нові правила торгівлі з Україною затвердить Європейська рада.

"Ці односторонні заходи з лібералізації торгівлі допоможуть стабілізувати українську економіку та сприятимуть поступовій інтеграції країни до внутрішнього ринку ЄС", — ідеться в повідомленні.

Зазначається також, що в домовленостях передбачено можливість обмеження експорту окремих категорій товарів з України до Євросоюзу.

"Якщо на ринку ЄС або ринках однієї чи кількох країн ЄС виникнуть значні збої через український імпорт, наприклад, пшениці, регламент гарантує, що Єврокомісія зможе швидко відреагувати і вжити будь-яких заходів, які визнає потрібними", — наголошується в повідомленні.

Крім того, в рамках посилених захисних заходів для захисту фермерів ЄС режим лібералізації торгівлі може бути екстрено зупинений для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, а саме:

птиці;

яєць;

цукру;

вівса;

крупи;

кукурудзи;

меду.

"Учасники переговорів погодилися продовжити базовий період, який використовується як основа для застосування цього автоматичного захисту, а це означає, що якщо імпорт цих продуктів перевищить середній обсяг імпорту, зареєстрований у другій половині 2021 року, а також упродовж 2022-го та 2023 років, тарифи буде переглянуто", — уточнюється в повідомленні.

Крім того Єврокомісія посилено моніторитиме те, як відбувається імпорт зерна. Особлива увага буде прикута до перевезень пшениці. При цьому європейські законодавці погодилися із зобов'язанням Єврокомісії обговорити постійну лібералізацію тарифів з Україною в рамках процесу перегляду Угоди про асоціацію. Це станеться одразу після законодавчої процедури тимчасової лібералізації, щоб забезпечити активну участь Європарламенту в цьому процесі.

Зазначимо, що одразу після початку повномасштабної російської агресії проти України, ЄС запровадив автономні торговельні заходи, які дозволяють безмитний доступ усіх українських товарів на ринок ЄС. Нинішній пільговий режим з Україною закінчується 5 червня 2024 року. Нові правила мають набути чинності відразу після закінчення цього терміну.

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У Польщі передумали забороняти транзит українського зерна: названа причина

До слова, торговий представник України Тарас Качка в березні заявив, що український уряд не оскаржуватиме обмеження на торгівлю з Європейським Союзом. За його словами, у Києві сподіваються, що заходи, які запроваджує організація, допоможуть розв'язати суперечку з Польщею.

Також 28 березня стало відомо, що Київ і Варшава дуже близькі до рішення щодо зернового питання, але воно всіх не влаштує. У цьому впевнений глава польського уряду Дональд Туск.