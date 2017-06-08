Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о рынке электроэнергии. Об этом он заявил во время выступления на Трипольской ТЭС, передает 112 Украина.

"Мы наводим порядок, продолжаем наводить порядок, и сегодня здесь, а не в кабинете, вместе с вами я принял решение о подписании этого закона и введения рынка электрической энергии. Посмотрите, какой закон, это не две страницы. Посмотрите, сколько работы было сделано", - сказал он.

По его словам, закон полностью отвечает европейским стандартам, делает конкурентную отрасль и является абсолютно прозрачным.

Напомним, 13 апреля 2014 года Верховная Рада приняла в целом закон о рынке электроэнергии.

Закон определяет правовые, экономические и организационные основы функционирования рынка электроэнергии и регулирует отношения, связанные с производством, передачей, распределением, куплей-продажей и поставкой электроэнергии.

Документ внедряет нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе, в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

Он также предусматривает двухлетний переходный период с момента вступления на внедрение всех сегментов нового рынка, в том числе рынка двусторонних договоров, рынка "на сутки вперед", внутрисуточного рынка, балансирующего рынка и рынка вспомогательных услуг.