Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Враг 71 раз за сутки открывал огонь, – штаб АТО
Враг 71 раз за сутки открывал огонь, – штаб АТО
Фото: Пресс-службы полка "Азов"
Ситуация в Донбассе

Враг 71 раз за сутки открывал огонь, – штаб АТО

Боевики обстреляли Марьинку, ранено двое местных жителей

10.06.17 25
011

Оперативная обстановка в районе проведения антитеррористической операции резких изменений не претерпела. Подразделения российско-террористических войск продолжают методично вести огонь по украинским защитникам вдоль всей линии разграничения, иногда с применением систем вооружения, запрещенного минскими соглашениями. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 71 раз открывали огонь по позициям сил АТО. Противник существенно активизировался в темное время суток. В очередной раз в результате вооруженных преступлений боевиков пострадали мирные жители одного из прифронтовых населенных пунктов. За прошедшие сутки в результате боевых действий один военнослужащий ВС Украины получил ранение.

Приморское направление. На этом участке линии соприкосновения вчера зафиксировано более половины всех нарушений боевиками режима неприменения оружия – 42. Минометы, в том числе и запрещенные калибра 120 мм, наемники вчера неоднократно применяли в районе Лебединского, Водяного и Широкино. Около 21:00 бандиты из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия совершили интенсивный обстрел украинских военных, которые держат оборону на подступах к Марьинке. Остальные вооруженные провокации на этом направлении были осуществлены противником с применением легкого вооружения, в основном стрелкового оружия и гранатометов. Захватчики традиционно накрывали из такого оружия наши опорные пункты неподалеку Чермалыка, Широкино, Павлополя, Талаковки, Гнутово, Старогнатовки, Славного, Новотроицкого, Красногоровки и Марьинки. На отдельных участках боевики использовали противотанковые ракетные комплексы, вооружение БМП и зенитную установку.
К концу суток НВФ обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов жилые кварталы Марьинки. В результате обстрела жилого дома по улице Октябрьской были ранены мужчина и женщина. Пострадавшие были доставлены в Кураховскую больницу. Состояние пострадавших выясняется.

Донецкое направление. Зафиксировано 17 фактов применения боевиками оружия. Больше всего обстрелов противник совершил в пригороде Авдеевки. В течение дня, особенно под вечер, боевики неоднократно вели там огонь из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия. Пехотное вооружение захватчики днем также применяли в районе Верхнеторецкого, Песков и Опытного. Уже около 23:00 по нашим укреплениям неподалеку Верхнеторецкого бандиты выпустили не менее десятка 82-мм мин. Позиции сил АТО вблизи Луганского, что на Светлодарской дуге, оккупанты обстреливали из вооружения БМП. А около полуночи на том участке бил вражеский танк и минометы калибра 82 мм.

Луганское направление. Здесь под вражеский минометный огонь попадали опорные пункты ВС Украины вблизи Катериновки, Новоалександровки, Новотошковского, Новозвановки и Троицкого. В основном калибр этих систем был 82 мм. Кроме того, на тех же участках фронта, а также в районе Станицы Луганской, наемники били по украинским воинам из средств поражения меньшей мощности – стрелкового оружия и гранатометов.

2
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Навальный обещает в случае победы на выборах вывести войска из ДонбассаАТО: боевики 32 раза обстреливали позиции наших бойцовЖители Донбасса смогут воспользоваться безвизом без каких-либо ограничений

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Любомир Гузар: Российско-украинскую войну готовили 10 лет 192723
  2. Поле брани. Готовы ли украинцы заплатить за своё примирение такую же цену, как испанцы 41588
  3. Краски, карты и слова. Как человек-остров Василий Придатко наносит себя на карту 2068
  4. Однажды в Америке. О чём знаменитый биограф Стивен Найфи рассказал "случайному попутчику" 1712
  5. Вас слишком много. Сооснователь "Новой почты" Владимир Поперешнюк о причине неудач реформ в стране 63840
  6. Знай наших. Как украинский стартап привлёк $110 млн инвестиций 3535
  7. Гарный казак Эммануэль. Как французский президент оказался сильнее Путина 8551
  8. За миг до разрыва. Кто и как раскалывает Украину 16662
  9. В ЮАР уровень агрессии вокруг тебя нулевой, — Анна Яновская 1848
  10. Не учат в школе. Как живётся семьям, в которых дети ушли из классических школ 7881
  1. Молдова отказалась выплачивать Газпрому долги Приднестровья 9705 / 10847
  2. Идеальные управители. Рейтинг 33 лучших топ-менеджеров Украины 5752 / 20824
  3. Китайская товарная биржа купила украинский государственный банк 4509 / 5111
  4. Гибридную войну изобрели очень давно, — Юрий Гудыменко 4235 / 5164
  5. Карта военных действий в зоне АТО на 9 июня 1671 / 1788
  6. Художники показали путь к безвизу в карикатурах 1388 / 1813
  7. Поле брани. Готовы ли украинцы заплатить за своё примирение такую же цену, как испанцы 1363 / 41588
  8. Какой город в Украине вы считаете наиболее комфортным для жизни? 1355 / 3808
  9. Люди-амфибии. Почему бывший украинский прокурор Поклонская переживёт всех 1266 / 1461
  10. В "ДНР" желающие покинуть ряды боевиков обязаны возместить расходы на содержание, - ИС 1187 / 1470
  1. Молдова отказалась выплачивать Газпрому долги Приднестровья 45 / 10847
  2. Гибридную войну изобрели очень давно, — Юрий Гудыменко 38 / 5164
  3. Люди-амфибии. Почему бывший украинский прокурор Поклонская переживёт всех 29 / 1461
  4. Идеальные управители. Рейтинг 33 лучших топ-менеджеров Украины 28 / 20824
  5. Поле брани. Готовы ли украинцы заплатить за своё примирение такую же цену, как испанцы 18 / 41588
  6. Крылатая усадьба. Как дачный участок стал приютом для птиц 14 / 1560
  7. Навальный обещает в случае победы на выборах вывести войска из Донбасса 12 / 4015
  8. Теперь не обманете. 5 вещей, которые нужно знать о новом законе о потребкредитовании 9 / 1432
  9. Порошенко подписал закон об украиноязычных квотах на телевидении 9 / 1222
  10. Как война изменила украинцев. Фотопроект Александра Чекменёва 8 / 607
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.