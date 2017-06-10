Враг провел 31 обстрел, ранены двое военных ВСУ, – штаб АТО

Ситуация в районе проведения антитеррористической операции остается напряженной, однако полностью контролируемой украинскими военными. Обстрелы со стороны российско-террористических бандформирований не утихают ни в темное, ни в светлое время суток. Не прекращает противник и время от времени бить по нашим позициям из тяжелого вооружения, хотя интенсивность этих артиллерийских обстрелов относительно снизилась. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

С начала суток по состоянию а 18:00 незаконные вооруженные формирования 31 раз открывали огонь по подразделениям ВС Украины. Наиболее активно враг нарушает режим прекращения огня на южной части фронта.

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих ВС Украины сегодня получили ранения.

Приморское направление. 15 раз на этом участке линии соприкосновения сегодня боевики открывали огонь. Еще до рассвета с западной окраины временно оккупированного Донецка оккупанты дважды обстреляли наши опорные пункты на подступах к Красногоровке из ствольной артиллерии калибра 122 мм и один раз - из 120-мм минометов. Несколько вражеских артиллерийских снарядов попали в жилые кварталы этого населенного пункта. К счастью, обошлось без жертв среди местного населения и разрушений. Также наши укрепления в районе Красногоровки, Марьинки, Славного и Чермалыка попали под вражеский огонь из минометов калибра 82 мм. Кроме того, вблизи Чермалыка зафиксировано по меньшей мере два факта применения российскими наемниками переносных версий реактивных систем залпового огня. Бойцов сил АТО, которые держат оборону возле Павлополя и Водяного, бандиты несколько раз обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия.

Донецкое направление. Здесь противник осуществлял обстрелы невысокой интенсивности из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм наших опорных пунктов вблизи Авдеевки и Верхнеторецком. Там же, а также вблизи Луганского, Зайцево и Каменки боевики неоднократно били по позициям украинских защитников из гранатометов и стрелкового оружия различного калибра.

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Луганское направление. На этой части фронта зафиксировано меньше всего вражеских провокаций. Не использовали там подконтрольные России вооруженные банды и запрещенную артиллерию. Дважды во второй половине дня боевики из 82-мм минометов обстреливали наши оборонительные укрепления близ Крымского. Остальные нарушения зафиксированы в районе Станицы Луганской, Валуйского, Троицкого и Донца, где противник открывал огонь из стрелкового оружия и гранатометов различных модификаций.