В большинстве регионов Украины будет прохладно и дождливо

На этой неделе в Украине практически каждый день будут идти дожди, со среды немного похолодает, пишет УНИАН.

В понедельник в Украине практически без осадков. Теплее всего будет на юге - до +30°. На севере днем до +24°, в восточных и западных областях до +25°. В центре синоптики обещают +27°.

Прогноз на 12 июня

Во вторник, 13 июня, на востоке пройдут дожди. Днем на юге до +31°, в остальных регионах +19°...+27°.

Прогноз на 13 июня

В среду, 14 июня, местами пройдут дожди с грозами. Днем на юге ожидается до +27°.

Прогноз на 14 июня

В четверг в Украине практически без осадков. Ночью по стране +8°...+11°, днем на юге до +24°.

Прогноз на 15 июня

В пятницу без осадков. На юге днем до +28°, в остальных регионах +19°...+25°.

Прогноз на 16 июня

17 и 18 июня в Украине пройдут дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет во Львовской области - до +9°, на остальной территории +10°…+15°. Днем температура по стране +20°...+26°. В воскресенье ночью на западе до +8°, днем в Украине +18°...+27°.

Прогноз на 17 июня

Прогноз на 18 июня

Народный прогноз

12 июня - день Исакия Змеевика. По народным поверьям, в этот день змеи "ходят по лесам-станицам" и убивать их очень опасно.

13 июня — Еремея. Ночь теплая — жди хорошего урожая овощей. Утром 13 июня туман - к грибному лету. Дождь идет 13 июня — урожай, по приметам, будет небогатым.

14 июня — Устина и Харитона. Если пойдет дождь, то до конца месяца.

15 июня — Никифора. Ветер 15 июня дует с запада — в ближайшее время будет похолодание.

16 июня — Луки. Присматривались, откуда дует ветер: с юга — яровым хороший рост, с северо-запада — к ненастью, мокрому лету, с востока — к болезни. Дождь весь день — будет много грибов.

17 июня — Митрофана. Если ветер дует с севера — будет плохая погода.

18 июня — Дорофея. На восходе солнца наблюдали за ветрами: если погода теплая и ясная — зерно будет крупным.