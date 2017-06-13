Системный подход. Георгий Вашадзе об очередях при выдаче биометрических паспортов и скандалах вокруг Prozorro

Бывший заместитель министра юстиции Грузии Георгий Вашадзе во время президентства Михеила Саакашвили курировал создание единых Центров предоставления административных услуг и введение биометрических паспортов. Эти реформы позволили Грузии существенно подняться в рейтингах Всемирного банка и Transparency International.

После ухода Саакашвили Вашадзе основал Фонд инноваций и развития, который с 2014 года занялся продвижением реформ в Украине. В частности Вашадзе в 2014–2015 годах консультировал правительство по вопросу реформирования органов юстиции и создания в Украине единых центров предоставления админуслуг, а также участвовал в разработке системы Prozorro.

Фокус выяснил у Вашадзе, почему реформы Минюста не помогли избежать гигантских очередей на выдачу биометрических паспортов в офисах Государственной миграционной службы, тогда как в интернете можно найти десятки фирм, обещающих сделать паспорт за один день. А также почему Prozorro пресекает злоупотребления при госзакупках не так эффективно, как хотелось бы.

Вашадзе достаточно резок в оценке работы руководства Миграционной службы и Минэкономразвития. Фокус готов предоставить возможность высказать свою точку зрения и представителям органов власти, о которых он говорит.

КТО ОН бывший замминистра юстиции Грузии, основатель Фонда инноваций и развития ПОЧЕМУ ОН участвовал в реформировании системы предоставления административных услуг и создании Prozorro

Как только стала известна точная дата введения безвизового режима с ЕС, в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) и офисах Государственной миграционной службы (ГМС) возникли гигантские очереди на получение биометрических паспортов. Чтобы получить талончик на подачу документов, нужно занимать очередь в семь утра. В то же время в интернете можно найти десятки фирм, готовых за 4–5 тыс. грн сделать паспорт за один день. У вас в Грузии перед безвизом тоже такое было?

— Нет, у нас люди не стоят в очередях для получения паспорта, хотя наплыв желающих тоже большой. Проблема в том, что в Украине ГМС на самом деле не реформирована. Это одна из систем, которая по сей день "в Совке". Это служба, которая идёт против всех реформ, которая не хочет "отпустить" что-либо. Вот Минюст децентрализовал регистраторов, они теперь сидят в ЦПАУ при органах местного самоуправления. А Миграционная служба что? Они говорят: мы специфический орган, наши сотрудники должны быть нашими сотрудниками. Они хотят, чтобы даже охранника, который сторожит у двери, нанимали они сами. Ничего не хотят отдавать в ЦПАУ, чтобы желающих получить паспорт обслуживало больше людей.

Во главе системы выдачи загранпаспортов сидят люди, которые зарабатывают на этом деньги. Я говорю об этом открыто. Нынешняя система позволяет создавать "конторы", которые оформляют заграпаспорта "через чёрный ход" за двойную цену.

В Грузии подобное было во время Шеварднадзе. Именно из-за таких случаев произошла революция и его выгнали из власти. То же было и у вас во время Януковича, и его выгнали. Люди, которые сейчас при власти, должны хорошо понимать, что если таких случаев будет много, их тоже выгонят.

Если отбросить эмоции, как в Грузии удалось ликвидировать очереди при выдаче загранпаспортов?

"Prozorro сейчас — тот же минимально жизнеспособный продукт, который был и в 2014-м. Его надо было развивать и продвигать максимально быстро. Этого развития нет"

— Как у вас сейчас происходит? Когда человек приходит подавать заявку на загранпаспорт, его обслуживают не менее 15 минут. Это гораздо больше, чем раньше, когда весь документооборот был в бумажном виде, а не в электронном, как сейчас. Миграционная служба и ЦПАУ не обмениваются данными. Операторам на приёме приходится вручную заполнять кучу анкет, фактически делать две заявки — для ЦПАУ и для миграционной. И это отнимает много времени. Чтобы стало быстрее, Миграционная служба должна свободно обмениваться информацией с ЦПАУ, Минюстом, налоговой... Это система, которая построена в Грузии. Электронный документооборот у нас разгружает операторов, а не, наоборот, загружает их ещё больше. В Украине тоже можно очень быстро сделать подходящую компьютерную систему. Просто надо поставить такую задачу.

Вы уверяете, что построив хорошую электронную систему, снижающую влияние человеческого фактора, можно решить большую часть проблем. Но вот вы лично в качестве консультанта участвовали в создании системы госзакупок Prozorro. Да, благодаря Prozorro госзакупки стали прозрачнее, чем раньше. Но и количество скандалов, связанных с этой системой, постоянно растёт.

— Я считаю, что Prozorro — одна из лучших реформ, которые сделали в Украине. Главная инновация Prozorro в том, что она позволяет частным компаниям становиться площадками для торгов.

Нынешняя проблема системы в том, что её центральный мозг, который находится в Минэкономразвития, не делает того, что должен. Этот мозг должен постоянно и оперативно закрывать появляющиеся в системе дыры, чтобы она была конкурентной, чтобы как можно больше компаний участвовало в торгах, чтобы росла конкуренция.

Ничего этого нет. Prozorro сейчас — тот же минимально жизнеспособный продукт, который был и в 2014-м, когда мы это нарисовали вместе с украинскими ребятами. Его надо было развивать и продвигать максимально быстро. Этого развития нет. Вот, например, на смартфон мы чуть ли не ежедневно получаем какие-то обновления. А в Prozorro такого нет. Потому что менеджмент, ответственный за эту систему, превратился в бюрократов.

В США в крупных инновационных компаниях существует практика каждые три года менять руководство. Это делается для того, чтобы в компанию приходили новые люди со свежим видением происходящего.

С идеей либерализации системы предоставления административных услуг тоже не всё просто. Например, у нас разрешили регистрировать право собственности на недвижимость в ЦПАУ или у нотариуса. С одной стороны, это очень удобно. Не надо выстаивать долгие очереди в БТИ, как раньше. Но появились и нечистые на руку нотариусы, которые незаконно перерегистрируют право собственности. Наказание за такие действия — всего лишь отмена доступа в реестр недвижимости на 90 дней. Бизнес жалуется на рост числа рейдерских захватов.

"Почему сейчас коррумпированных чиновников очень много? Потому что нет реальной ответственности за коррупцию"

— В любой системе бывают сбои. Вы думаете, раньше не было такого, когда перерегистрация прав на имущество проходила через регистратора БТИ? Сейчас хотя бы изменения, внесённые в реестр прав собственности, гораздо проще откатить назад. Тут вопрос не к системе, а к неотвратимости наказания. В Грузии после подобной реформы тоже было несколько случаев, когда нотариусы сделали нечто похожее. Но их посадили в тюрьму и после этого другие нотариусы уже не повторяли такого.

Для чего в Украине существует Уголовный кодекс? Если не будет неотвратимости наказания, страна погрузится в хаос. Почему сейчас коррумпированных чиновников очень много? Потому что нет реальной ответственности за коррупцию. Коррупция должна стоить очень дорого. Это самое главное.

Я считаю, что в Украине только сейчас начинают строить новое государство. Сейчас мы видим первые результаты его деятельности. Например, то же решение Стокгольмского арбитража в пользу Нафтогаза. Это большой сюрприз. Между НАБУ и прокуратурой появилась конкуренция. И это обязательно принесёт результат. Идёт децентрализация, реформирована система регистрации имущественных прав. Теперь людям не надо платить взятки в БТИ и стоять в длинных очередях, потому что регистрацию может осуществить любой нотариус. И они конкурируют между собой. Так что некоторые результаты есть. Если ваша страна хочет чего-то добиться, то может всё сделать.