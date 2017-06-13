На материковую Украину впервые после аннексии Крыма перевели 12 заключенных, - ООН

Украинцы были заключены еще до начала российской оккупации

С начала российской оккупации Крыма на территорию материковой Украины были переведены 12 заключенных, которые были осуждены еще до начала конфликта.

Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

По данным правозащитников, "узников Кремля" на сегодня - не менее 44.

"Впервые с момента аннексии Крыма 12 человек, заключенных до начала конфликта, были переданы на материковую часть Украины в результате прямых переговоров между омбудсменами Украины и России. Мониторинговая миссия ООН по правам человека провела беседы со всеми переведенными лицами и задокументировала серьезные нарушения права на физическую и психическую неприкосновенность, которые они перенесли в тюрьмах в Крыму, а также в России, куда их перевели вопреки нормам международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

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В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека в контексте мониторинга ситуации в Крыму также указывают на "нарушение права на справедливый суд в отношении членов крымскотатарской общины, регуляторные рамки, затрагивающие право собственности и сужение пространства употребления украинского языка в образовании".

Новый доклад ООН о ситуации с правами человека охватывает период с 16 февраля до 15 мая 2017 года.

Напомним, в марте Европейский парламент принял резолюцию по ситуации с украинскими заключенными, которых Россия незаконно удерживает на своей территории и в оккупированном ею Крыму. Европейские депутаты призвали Россию немедленно освободить этих украинцев и обратились к Европейскому союзу с призывом к новым санкциям против виновных в преследованиях граждан Украины.