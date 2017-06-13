Государственное предприятие "Антонов" планирует представить новейший самолет Ан-132D в рамках 52-го международного аэрокосмического салона International Paris Air Show.
Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия.
International Paris Air Show пройдет с 19 по 25 июня в Ле Бурже. Ан-132D будет представлен в программе демонстрационных полетов 19 и 21 июня, а также на статической стоянке. Кроме того, 20 июня состоится презентация самолета для аккредитованных на авиасалон сотрудников СМИ.
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Отметим, самолет Ан-132D был разработан по заказу Саудовской Аравии. Данная модель является первой в линейке "Антонова" без российских комплектующих.