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Главная » Страна » Видео Украинский Ан-132D будет представлен в Ле Бурже

Видео Украинский Ан-132D будет представлен в Ле Бурже

<span class="label red">Видео</span> Украинский Ан-132D будет представлен в Ле Бурже
Ан-132D

Данная модель является первой в линейке "Антонова" без российских комплектующих

13.06.17 739
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Государственное предприятие "Антонов" планирует представить новейший самолет Ан-132D в рамках 52-го международного аэрокосмического салона International Paris Air Show.

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия.

International Paris Air Show пройдет с 19 по 25 июня в Ле Бурже.  Ан-132D будет представлен в программе демонстрационных полетов 19 и 21 июня, а также на статической стоянке. Кроме того, 20 июня состоится презентация самолета для аккредитованных на авиасалон сотрудников СМИ.

Отметим, самолет Ан-132D был разработан по заказу Саудовской Аравии. Данная модель является первой в линейке "Антонова" без российских комплектующих. 

Напомним, "Антонов" отсудил у авиавластей Турции $1 млн

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