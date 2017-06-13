В ООН настаивают на возобновлении работы Меджлиса в оккупированном Крыму

ООН настаивает, что Россия согласно промежуточному решению Международного суда в Гааге должна воздержаться от любых действий, ограничивающих возможности крымскотатарской общины сохранить свои представительские учреждения, в том числе Меджлис.

Оккупационные власти также должны обеспечить доступ к образованию на украинском языке в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в Докладе о ситуации с правами человека в Украине Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека в период 16 февраля - 15 мая 2017 года, размещенном на сайте организации.

"19 апреля 2017 года Международный Суд принял решение о введении временных мер по делу по иску Украины, отмечая, что Российская Федерация должна воздерживаться от любых действий, которые ограничивают возможности крымскотатарской общины сохранить свои представительские учреждения, в том числе Меджлис, а также обязал ее обеспечить доступ к образованию на украинском языке", - говорится в докладе.

Кроме того, Российская Федерация и Украина должны прилагать усилия для полного выполнения "Комплекса мер" по выполнению Минских договоренностей с целью достижения мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

Напомним, Международный суд ООН в Гааге 19 апреля огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России. Суд отметил, что Россия должна воздержаться от продолжения ограничений относительно возможности крымских татар сохранить свои институты, включая Меджлис.

Вместе с тем суд решил, что Украина не предоставила достаточного количества доказательств, которые стали бы существенной базой для применения временных мер, касающихся нарушения Россией Конвенции о запрещении финансирования терроризма.

Украина в рамках иска к России просила Международный суд ООН ввести временные меры, направленные на недопущение продолжения нарушений прав человека со стороны РФ на период рассмотрения судом дела по существу, в целях защиты гражданского населения во временно оккупированном Крыму и в Донбассе.