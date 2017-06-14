Глава Укравтодора хочет снизить допустимую скорость езды в городах

Максимально допустимую скорость движения на дорогах в населенных пунктах следует снизить с 60 до 50 км в час. Об этом заявил и.о. председателя Укравтодора Славомир Новак во время заседания Кабинета министров, передает Украинская правда.

"Все европейские страны согласны в одном, что первоочередным врагом пешеходов, а также водителей на дорогах является скорость. Приходит время, когда нужно начать говорить об увеличении штрафов за скорость и о снижении скорости в городах с 60 до 50 км в час", - сказал он.

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Новак напомнил, что в европейских городах максимальная скорость езды ограничена 50 км в час, а в особых пунктах – даже 30 км в час.

Напомним, 12 июня дорожная полиция начала патрулировать четыре трассы государственного значения.