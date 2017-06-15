У 400 тысяч жителей Донбасса появилось водоснабжение

Южно-Донбасский водовод, работа которого ранее была нарушена вследствие обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований, в четверг, 15 июня, восстановил свою работу после проведенных восстановительных работ.

Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра по координации и контролю (СЦКК).

"Украинская сторона СЦКК сообщает, что 15-го июня пуско-наладочные работы на Южно-Донбасском водоводе были завершены. Насосная станция первого подъема водовода опять работает на полную мощность и обеспечивает водой население Донбасса", - говорится в сообщении, обнародованном пресс-центром штаба АТО в Facebook.

Напомним, вчера глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Жебривский сообщил о тестовом запуске новой насосной станции в Донбассе.