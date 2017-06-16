В Павлограде Днепропетровской области сотрудники Генеральной прокуратуры совместно с Нацполицией проводят задержания, обыски и другие следственные действия по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В рамках этого уголовного производства правоохранители проводят задержание лиц, подозреваемых в причастности к этому преступлению. Также проводятся необходимые процессуальные действия, в частности, обыски. Задержанных правоохранители доставляют в отделы полиции для дальнейших необходимых следственных действий", - говорится в сообщении.

Ранее местное издание Павлоград.dp.ua сообщило о задержании активиста "Павлоградской самообороны" Ярослава Тарасенко.

Напомним, экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева на улице Пушкинской. Охранник экс-депутата ранил нападавшего, однако сам получил ранения. Того, кто стрелял, госпитализировали. Медики пытались спасти ему жизнь, однако он умер в больнице.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что стрелок - гражданин Украины 1988 года рождения Павел Паршов. Он родился в Севастополе, позже проживал в Павлограде. Паршов якобы был завербован российскими спецслужбами. С 2011 года он находился в розыске.

Ранее Вороненков дал Генеральной прокуратуре Украины показания против беглого экс-президента Виктора Януковича. 6 декабря 2016 года он получил украинское гражданство.