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Главная » Страна » Количество жертв пожара в Лондоне возросло до 58 человек

Количество жертв пожара в Лондоне возросло до 58 человек

Количество жертв пожара в Лондоне возросло до 58 человек
Фото: SIPA USA/PA

И это еще не окончательное число

17.06.17 64
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Лондонская полиция считает погибшими уже 58 человек, которые находились в многоэтажке Grenfell Tower во время пожара, произошедшего 14 июня. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на The Guardian.

Представитель полиции Лондона Стюарт Канди сообщил, что даже новое число все еще не окончательно.

На то, чтобы найти и идентифицировать всех погибших понадобятся недели. 

Полицейский призвал всех, кто находился в здании и смог из него выбраться, сообщить о себе.

Напомним, что в ночь на 14 июня многоэтажный жилой дом Grenfell Tower в Лондоне охватил пожар. По данным экспертов, быстрому распространению огня  способствовала низкокачественная облицовка фасада.

Облицовка во время пожара работала подобно дымоходу — пламя поднималось по ней беспрепятственно между этажами. Этому способствовали щели между самой облицовкой и стенами здания.

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