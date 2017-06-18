В центре Киева проходит Марш равенства за права ЛГБТ.

Как сообщает корреспондент "Громадського", участники Марша изменили маршрут, чтобы избежать столкновений с радикально настроенными лицами.

По данным полиции, в Марше участвуют около 2500 человек.

"У нескольких молодых людей во время проверки правоохранители обнаружили балаклавы и газовые баллончики", - рассказали правоохранители.

Также у противников Марша изъяли куриные яйца и зеленку.

Марш проходит в рамках форума "КиевПрайд-2017". Мероприятие призвано сделать "видимыми" ЛГБТ-людей в Украине и преодолеть дискриминацию и насилие в отношении них.

Лозунг нынешнего Марша равенства – "Страна для всех".

Участники Марша скандируют: "Бунтуй, люби, права не отдавай!".

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Как отметила журналистка Юлия Макгафи, в этом году на Марше равенства в Киеве впервые использовали автоплатформу, как это происходит во время прайдов в большинстве стран.

В Киеве на Марше ожидается около 5 тысяч участников со всей Украины.

Участники Марша отмечают, что в регионах - более гомофобные настроения, поэтому очень важно обратить внимание на проблемы дискриминации ЛГБТ по всей Украине.

В мероприятии принимают участие правозащитники. Так, Анастасия Дивинская, руководитель офиса "Женщины ООН" в Украине, отметила, что представители ЛГБТ чаще всего сталкиваются с дискриминацией в вопросах трудоустройства.

Марш Равенства посетили также представители других стран и политики. В частности, представители офиса Уполномоченного по правам человека, Министерства инфраструктуры, депутаты Верховной Рады.

Участников Марша поддержала посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.

На Марше присутствовал и посол Канады в Украине Роман Ващук со своей дипмиссии."В этом году много людей, но консенсуса нет. Всем желаю Happy Pride. Надеюсь, в будущем не будет необходимости в таком количестве полиции", - сказал он.

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В то же время, около 300 противников Марша собрались, чтобы воспрепятствовать мероприятию. Представители националистических групп ожидали участников шествия возле красного корпуса Университета имени Тараса Шевченко, однако ЛГБТ-марш изменил маршрут.

Еще до начала мероприятия между ЛГБТ и противниками Марша началась потасовка. Вторые отобрали у участников Марша флаги и начали уничтожать их. За несколько минут полиции удалось успокоить нападавших.

В полиции заверили, что готовы к столкновениям во время Марша.