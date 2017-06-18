В центре Киева проходит Марш равенства за права ЛГБТ.
Как сообщает корреспондент "Громадського", участники Марша изменили маршрут, чтобы избежать столкновений с радикально настроенными лицами.
По данным полиции, в Марше участвуют около 2500 человек.
"У нескольких молодых людей во время проверки правоохранители обнаружили балаклавы и газовые баллончики", - рассказали правоохранители.
Также у противников Марша изъяли куриные яйца и зеленку.
Марш проходит в рамках форума "КиевПрайд-2017". Мероприятие призвано сделать "видимыми" ЛГБТ-людей в Украине и преодолеть дискриминацию и насилие в отношении них.
Лозунг нынешнего Марша равенства – "Страна для всех".
Участники Марша скандируют: "Бунтуй, люби, права не отдавай!".
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Как отметила журналистка Юлия Макгафи, в этом году на Марше равенства в Киеве впервые использовали автоплатформу, как это происходит во время прайдов в большинстве стран.
В Киеве на Марше ожидается около 5 тысяч участников со всей Украины.
Участники Марша отмечают, что в регионах - более гомофобные настроения, поэтому очень важно обратить внимание на проблемы дискриминации ЛГБТ по всей Украине.
В мероприятии принимают участие правозащитники. Так, Анастасия Дивинская, руководитель офиса "Женщины ООН" в Украине, отметила, что представители ЛГБТ чаще всего сталкиваются с дискриминацией в вопросах трудоустройства.
Марш Равенства посетили также представители других стран и политики. В частности, представители офиса Уполномоченного по правам человека, Министерства инфраструктуры, депутаты Верховной Рады.
Участников Марша поддержала посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.
На Марше присутствовал и посол Канады в Украине Роман Ващук со своей дипмиссии."В этом году много людей, но консенсуса нет. Всем желаю Happy Pride. Надеюсь, в будущем не будет необходимости в таком количестве полиции", - сказал он.
В то же время, около 300 противников Марша собрались, чтобы воспрепятствовать мероприятию. Представители националистических групп ожидали участников шествия возле красного корпуса Университета имени Тараса Шевченко, однако ЛГБТ-марш изменил маршрут.
Еще до начала мероприятия между ЛГБТ и противниками Марша началась потасовка. Вторые отобрали у участников Марша флаги и начали уничтожать их. За несколько минут полиции удалось успокоить нападавших.
В полиции заверили, что готовы к столкновениям во время Марша.