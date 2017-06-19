Оккупанты задолжали Украине за электроэнергию почти 4 миллиарда

Мало того, неоккупированная Донетчина должна 1,6 млрд гривен

Задолженность оккупированных территорий Донецкой области за электроэнергию составляют 3,9 млрд грн при общем объеме задолженности в области на уровне 5,6 млрд грн.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на селекторном совещании в Кабинете министров по вопросам подготовки к отопительному сезону.

"Из 5,6 млрд грн задолженности по области за электроэнергию неконтролируемые территории - 3,9 млрд грн", - цитируют СМИ Жебривского.

Напомним, по данным вице-президента Всеукраинской энергетической ассамблеи Юрия Саквы, долги зоны АТО за поставленную с контролируемой Украиной территории электроэнергию по состоянию на 1 апреля 2017 года составляли 2,985 млрд грн и имеют все признаки безнадежности.

25 апреля Украина полностью прекратила энергоснабжение оккупированной части Луганской области. По словам министра энергетики Игоря Насалика, энергоснабжение оккупированной части Луганской области может быть возобновлено в том случае, если будут внесены платежи и погашены долги за электроэнергию.

