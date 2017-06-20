Во вторник, 20 июня, в полицию Харькова поступила информация о подозрительном объекте на улице Академика Павлова, 18. Прибывшие на место взрывотехники обнаружили, что внутри коробки находись котята. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.
"Сообщение об обнаружении подозрительной коробки на улице Академика Павлова, 18 поступило в Московский отдел полиции сегодня в 10:20. На место выезжали эксперты взрывотехнического управления полиции. Установлено, что внутри находились котята", - говорится в сообщении.
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Котят передали в Центр обращения с животными.
Фото: hk.npu.gov.ua