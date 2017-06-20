СМИ проанализировали президентский законопроект о судебной реформе

Верховная Рада приняла в первом чтении президентский проект закона о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты. Законопроект №6232, внесенный Петром Порошенко, с учетом предложений главы комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслана Князевича, поддержали 253 депутата.

Ко второму чтению документа соответствующие процессуальные кодексы будут выписывать отдельными разделами, поясняет "Украинская правда".

"Это будет несколько законов в одном законопроекте", – сказал Князевич в заключительном слове, после жарких дискуссий.

Депутат отметил, что новый Верховный суд не сможет заработать без принятия этого законопроекта.

Замглавы Администрации президента Алексей Филатов отметил, что законопроект прошел несколько раундов обсуждения и получил поддержку юридического сообщества.

"Юрисдикцию между общими, хозяйственными и административными судами предлагается разграничивать в зависимости от предмета, а не сторон спора", – сказал он, в частности.

Согласно пояснительной записке Филатова, президентский законопроект, среди прочего, внедряет "электронный суд" и определяет Верховный Суд единственной кассационной инстанцией.

Документ предусматривает широкие возможности осуществления судопроизводства с применением информационных технологий и совершение всех процессуальных действий через средства электронной связи с соответствующими механизмами идентификации и безопасности.

"Участникам дела обеспечивается возможность принимать участие в судебном заседании в режиме видеоконференции, не покидая своего жилья или рабочего помещения, а для свидетелей, экспертов – в помещении другого суда", – говорится в записке.

Материалы дел будут храниться, как правило, в электронном виде, но участники дела смогут и дальше обращаться в суд в бумажной форме.

Планируется, что функционирование Единого государственного реестра исполнительных документов избавит от необходимости получать в суде исполнительные документы в бумажной форме и поможет сэкономить взыскателю время и средства.

Предусмотрено также предъявление исполнительного документа к исполнению путем направления в орган исполнительной службы или частному исполнителю только одного заявления, которое можно будет подать в электронной форме, не выходя за пределы своего дома или рабочего места; оперативная передача материалов исполнительного производства другому исполнителю в случаях, предусмотренных законом.

Предоставление заведомо недостоверных или поддельных доказательств в суд предлагают считать отдельным составом преступления и предусмотреть наказание.

Законопроект побуждает рассматривать дела в разумные сроки.

Предусматриваются меры процессуального принуждения, а также непринятие судом доказательств в случае их несвоевременной подачи или сокрытия; закрепляются пресекающие сроки для обращения с апелляционной или кассационной жалобой, заявлением о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам.

Способствовать полной компенсации судебных издержек должны новые процессуальные институты обеспечения и предоплаты судебных расходов. При этом суду и участникам дела дается возможность решать вопрос о судебных расходах отдельно, после решения дела по существу. Судебный сбор при обращении в порядке приказного производства, подачи иска в электронной форме будет меньше. В случае примирения без судебного решения предусмотрен возврат 50% судебного сбора.

Кроме того, предлагается внедрить систему автоматизированного ареста средств, которая позволит обеспечить оперативное (в пределах нескольких минут) выявление денег, принадлежащих ответчику или должнику, и наложить на них арест в соответствии с судебным решением или постановлением государственного исполнителя.

"По заявлению лица, владеющего правом требования по взысканию неоспариваемой денежной задолженности по письменным договорам, которая не превышает 100 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, суд выдает судебный приказ о взыскании задолженности с должника. Заявление о выдаче судебного приказа рассматривается без вызова заявителя и должника и без проведения судебного заседания", – говорится в пояснительной записке.

В течение 20 дней со дня выдачи судебного приказа должник вправе подать заявление об отмене судебного приказа. Если должник воспользуется своим правом – суд отменяет судебный приказ, если нет – приказ вступает в законную силу. Использование такой процедуры не является обязательным, и заявитель вправе требовать решить его дело в порядке искового производства.

Кроме того, предполагается, что решение суда будет пересматриваться в кассационном порядке Верховным Судом по соответствующей жалобе "только один раз".

Верховный Суд может действовать в составе коллегии (из 3 или большего нечетного количества судей), палаты, объединенной палаты соответствующего кассационного суда, Большой Палаты Верховного Суда. Коллегия в случае несогласия с решением коллег может передать дело на рассмотрение палаты, в которую входит соответствующая коллегия, или объединенной палаты соответствующего кассационного суда, или Большой Палаты ВС.

Кроме того, в Кодексе административного судопроизводства предлагают предусмотреть так называемое прецедентное право: "процессуальный механизм рассмотрения типичных дел (в которых отношения сторон и правовые нормы, которыми они регулируются, похожи) по примеру решения Верховного Суда в одном из таких дел (образцовом деле)".

Предусмотрена также возможность привлечения к дисциплинарной ответственности госслужащего в случае принятия им решения, противоречащего выводам о применении соответствующей нормы права, изложенным в постановлениях Верховного Суда. Основанием для начала дисциплинарного производства тогда будет определение суда.