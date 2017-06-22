Консультации по новому составу ЦИК находятся на финишной прямой, – Луценко

Голосование по кандидатурам, вероятно, будет уже осенью

Консультации по кандидатурам в новый состав Центральной избирательной комиссии уже практически завершились. Об этом заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко в эфире 5 канала, передает Украинская правда.

"Насколько я знаю из последних совещаний, консультации завершились уже почти на 100%. Президент уже видел новые кандидатуры, которые поданы от фракций", - сказала она.

При этом Луценко не уточнила, какие именно фракции подали новые кандидатуры.

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Она прогнозирует, что вопросом обновления Центризбиркома парламент займется осенью.

Напомним, срок полномочий 12 из 15 членов ЦИКа истек еще 1 июня 2014 года. 3 февраля закончился срок полномочий у тринадцатого члена комиссии.

7 июня 2016 года Порошенко внес в Раду представление на увольнение 12 действующих членов ЦИКа и назначение 11 новых на эти должности, однако Верховная Рада не рассматривала соответствующие проекты постановлений, поскольку профильный комитет перенес их рассмотрение до завершения консультаций между фракциями и группами.