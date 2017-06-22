Консультации по новому составу ЦИК находятся на финишной прямой, – Луценко

Консультации по кандидатурам в новый состав Центральной избирательной комиссии уже практически завершились. Об этом заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко в эфире 5 канала, передает Украинская правда.
"Насколько я знаю из последних совещаний, консультации завершились уже почти на 100%. Президент уже видел новые кандидатуры, которые поданы от фракций", - сказала она.
При этом Луценко не уточнила, какие именно фракции подали новые кандидатуры.
Она прогнозирует, что вопросом обновления Центризбиркома парламент займется осенью.
Напомним, срок полномочий 12 из 15 членов ЦИКа истек еще 1 июня 2014 года. 3 февраля закончился срок полномочий у тринадцатого члена комиссии.
7 июня 2016 года Порошенко внес в Раду представление на увольнение 12 действующих членов ЦИКа и назначение 11 новых на эти должности, однако Верховная Рада не рассматривала соответствующие проекты постановлений, поскольку профильный комитет перенес их рассмотрение до завершения консультаций между фракциями и группами.