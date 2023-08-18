"Нам демократии не нужно": глава ЦИК РФ заявила, что на Западе действует власть меньшинства

По словам Эллы Памфиловой, западная форма правления "не подходит" для Российской Федерации.

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Российской Федерации не нужна демократия, которая существует на сегодняшний день в странах Запада. Таким мнением поделилась глава Центризбиркома (ЦИК) РФ Элла Памфилова, передают росСМИ 18 августа.

По ее словам, в других странах демократия является властью меньшинства, поэтому РФ такой вариант якобы не подходит.

Это был ответ на материал газеты The New York Times, в комментарии которому пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о выборах главы государства в 2024 году. Он тогда назвал этот процесс не демократией, а "дорогостоящей бюрократией". После этого практически сразу он был вынужден оправдываться за свои слова, мол журналисты не так его поняли.

"Я соглашусь, в том западном понимании — нам этой демократии не нужно… А на самом деле, что такое демократия? Это просто способ формирования власти путем выборов. А в понимании Запада? Что сейчас происходит на Западе? Эта демократия — не власть большинства, это власть меньшинства. Такой демократии нам не надо", — заявила Элла Памфилова.

Она также считает, что Центризбирком является одним из самых эффективных государственных ведомств, которое работает в Российской Федерации. Им якобы удается решать поставленные задачи с "минимальными затратами максимально эффективно". Более того, она призвала другие структуры брать пример с ЦИК.

16 августа экс-глава Службы безопасности Украины Валерий Кондратюк отметил, что Путин может сделать главой государства своего преемника Алексея Дюмина. Причина в том, что российские элиты давят на Кремль.

29 июля Фокус писал, что в Кремле все больше беспокоятся о том, что думают россияне о вторжении РФ в Украину накануне региональных выборов в сентябре 2023-го года и выборов президента в 2024-м году.