Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко рассказала, что ее вчерашний неприличный жест был адресован главе Правительства Владимиру Гройсману.
Об этом сообщает "112 Украина".
Так, Савченко заявила, что в Раде произошел "обмен жестами с Гройсманом".
"Я бы не сказала, что это конфликт. Это был обмен жестами с Гройсманом... Премьер-министр позволил себе такой жест, который на культурном языке означает, что ему совершенно безразлично, что думает парламент. Я ему в ответ показала жест, который означает, что он ошибается: "По-вашему не будет, парламент надо уважать". Я надеюсь, что когда-то в ВР найдется видео, которое объективно покажет, что произошло. Если посмотреть, я думаю, там можно увидеть два жеста от премьер-министра и один жест от меня", - заявила Савченко.
Напомним, Савченко готова идти в президенты Украины.