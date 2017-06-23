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Главная » Страна » Видео Савченко пояснила, кому адресовала свой неприличный жест в Раде

Видео Савченко пояснила, кому адресовала свой неприличный жест в Раде

<span class="label red">Видео</span> Савченко пояснила, кому адресовала свой неприличный жест в Раде
Скриншот видео

Это был обмен жестами с Гройсманом...

23.06.17 1184
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Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко рассказала, что ее вчерашний неприличный жест был адресован главе Правительства Владимиру Гройсману.

Об этом сообщает "112 Украина".

Так, Савченко заявила, что в Раде произошел "обмен жестами с Гройсманом".

"Я бы не сказала, что это конфликт. Это был обмен жестами с Гройсманом... Премьер-министр позволил себе такой жест, который на культурном языке означает, что ему совершенно безразлично, что думает парламент. Я ему в ответ показала жест, который означает, что он ошибается: "По-вашему не будет, парламент надо уважать". Я надеюсь, что когда-то в ВР найдется видео, которое объективно покажет, что произошло. Если посмотреть, я думаю, там можно увидеть два жеста от премьер-министра и один жест от меня", - заявила Савченко.

Напомним, Савченко готова идти в президенты Украины.

 

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