Гужва уже в понедельник будет на свободе, - адвокат

Лукаш считает, что в ближайшем времени дело развалится

Защитник задержанного главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужвы Елена Лукаш рассчитывает, что ее подзащитного суд отпустит под залог, а уже в понедельник - на свободу.

Об этом сообщает Укринформ.

Об этом Елена Лукаш заявила перед началом судебного заседания.

"Безусловно, я думаю, что будет залог, и я думаю, что в понедельник Игорь уже будет на свободе, а уже в ближайшем времени дело развалится", - заявила Лукаш.

Напомним, что вечером 22 июня, в помещение интернет-издание "Страна.ua" пришли с обыском, который продолжался до утра пятницы, 23 июня. Около 4 утра правоохранители задержали главного редактора издания Игоря Гужву.