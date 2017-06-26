СБУ: Российские спецслужбы планировали поджечь офис Батькивщины (обновлено)

Служба безопасности Украины предотвратила нападение на офис ВО "Батькивщина" в Киеве, которое планировалось спецслужбами России. Об этом на брифинге в Киеве заявил начальник департамента защиты национальной государственности СБУ Виктор Кононенко, передает РБК-Украина.

"СБУ получила оперативную информацию о намерениях спецслужб РФ создать в Украине искусственные условия для широкомасштабных акций протеста. С этой целью лицам, которые скрываются на территории РФ от украинского правосудия, была поставлена задача организовать нападение с использованием взрывных устройств... на офис Всеукраинского объединения "Батькивщина" в Киеве", – рассказал он.

По его словам, сегодня в 04:30 нападавшие были задержаны на месте совершении преступления с поличным при попытке забросать офис "ВО "Батькивщина" бутылками с зажигательной смесью. Во время задержания у них были изъяты телефоны с перепиской с лицами, находящимися на территории РФ. В переписке четко расписаны указания и сумма денежного вознаграждения. Кононенко отметил, что сумма вознаграждения измеряется тысячами долларов США.

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила в Донбассе агентурную сеть, организованную представителями главного разведывательного управления генштаба вооруженных сил РФ