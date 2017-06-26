Киев и Москва подпишут новый урановый контракт

Россия и Украина летом планируют подписать новый контракт по поставке уранового сырья из нашей страны в РФ.

Об этом сообщил в интервью российскому "Интерфаксу" генеральный директор АО "Международный центр по обогащению урана" (МЦОУ) Глеб Ефремов.

"В этом году соглашение о создании МЦОУ было пролонгировано на следующий 10-летний период, но в условиях непонятных текущих цен на уран на составляющие уранового топлива мы приняли решение и договорились с Украиной и со всеми другими нашими акционерами, что следующий период действия долгосрочного соглашения будет 3-летним", - заявил он.

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"В рамках этого соглашения мы подписываем ежегодные контракты, то есть на каждый год мы определяем количество продукции, которое требуется нашему акционеру. Контракт на 2017 год также будет подписываться одновременно с этим долгосрочным 3-летним соглашением", - заявил Ефремов.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия и Украина могут пересмотреть параметры соглашения по поставкам уранового сырья в РФ после 2017 года.