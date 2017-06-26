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Киев и Москва подпишут новый урановый контракт

Киев и Москва подпишут новый урановый контракт
Иллюстративное фото

Следующий период действия долгосрочного соглашения будет 3-летним

26.06.17 1769
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Россия и Украина летом планируют подписать новый контракт по поставке уранового сырья из нашей страны в РФ.

Об этом сообщил в интервью российскому "Интерфаксу" генеральный директор АО "Международный центр по обогащению урана" (МЦОУ) Глеб Ефремов.

"В этом году соглашение о создании МЦОУ было пролонгировано на следующий 10-летний период, но в условиях непонятных текущих цен на уран на составляющие уранового топлива мы приняли решение и договорились с Украиной и со всеми другими нашими акционерами, что следующий период действия долгосрочного соглашения будет 3-летним", - заявил он.

"В рамках этого соглашения мы подписываем ежегодные контракты, то есть на каждый год мы определяем количество продукции, которое требуется нашему акционеру. Контракт на 2017 год также будет подписываться одновременно с этим долгосрочным 3-летним соглашением", - заявил Ефремов.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия и Украина могут пересмотреть параметры соглашения по поставкам уранового сырья в РФ после 2017 года.

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