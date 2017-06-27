В субботу, 24 июня, бойцы ВСУ обезвредили диверсионно-разведывательную группу боевиков, которой руководил кадровый российский офицер капитан Александр Щербак.

Об этом говорится в заявлении командира 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады Владислава Клочкова на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

"24 июня разведывательная группа разведывательной роты 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной террористической организации "ЛНР" под руководством кадрового российского офицера капитана Щербака Александра Александровича (позывной "Алекс"), который, кроме того, исполнял обязанности инструктора разведроты с целью проведения диверсионно-разведывательных мероприятий, высунулась из района села Желобок в глубину позиций 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Украинские военные своевременно обнаружили вражескую ДРГ, обошли ее и имея тактическое преимущество предложили боевикам сложить оружие.

"Командир группы и снайпер предприняли попытку вооруженного сопротивления и были ликвидированы в ближнем огневом бою, но не ножами, топорами или копьями, как подали это отдельные СМИ", - говорится в заявлении.

Остальные боевики сдались. Были задержаны сапер, снайпер и два пулеметчика. Один из них - 22-летний гражданин Российской Федерации, житель Алтайского края.

Наши военнослужащие изъяли оружие, произведенное и находящееся на вооружении армии РФ, в частности винтовку СВД 1994 года выпуска с пластмассовыми примером и струйкой, снаряжение нового образца, разработанное для российских диверсионных групп и другие вещи.

Также в Генштабе сообщили, что руководство террористов "ЛНР" отказалась признавать задержанных, назвав их "курсантами Харьковского института МВД".