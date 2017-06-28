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Манафорт получил от Партии регионов $17 миллионов, - СМИ

Манафорт получил от Партии регионов $17 миллионов, - СМИ
Пол Манафорт / Фото: nbcnews.com

Такие цифры задекларировал сам американский специалист

28.06.17 143
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Экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт в течение 2012-2013 годов получил $17 млн от Партии регионов.

Об этом стало известно из документов, которые американец подал в минюст США в рамках закона о регистрации иностранных агентов, сообщает "Укринформ" со ссылкой на "BBC Украина".

"Из заполненной формы, которую подал в Минюст Манафорт, следует, что в 2012-2013 годах его фирма писала предвыборную программу для Партии регионов, реализовывала стратегию избирательной кампании, разрабатывала партийную платформу и проводила международное наблюдение за выборами", - идет речь в сообщении.

Как отмечается, соглашение фирма заключала с исполняющим обязанности главы Партии регионов Владимиром Рыбаком.

В анкете, поданной в Минюст, целью работы фирмы Манафорта на Партию регионов назвали "децентрализацию власти с передачей максимальных полномочий регионам, развитие политической партии западного образца и преобразование Украины в одно из самых привлекательных для инвестиций государств в регионе".

Как сообщается, компания получила от партии 17 млн долларов. На консультантов, работу опросных агентств и другие услуги фирма Манафорта израсходовала более 4 млн долларов, в том числе на поездки – 2,1 млн долларов.

Документы, переданные компанией в минюст США, опубликовала газета Washington Post. О них также написали агентство Bloomberg и газета New York Times.

Как отмечает издание, консалтинговой фирме экс-главы предвыборного штаба Трампа пришлось зарегистрироваться иностранным агентом в связи с работой на украинскую партию. Согласно Акту о регистрации иностранных агентов (FARA), граждане и юридические лица США обязаны регистрироваться иностранными агентами, если работают в интересах зарубежных правительств. Отказ от регистрации может преследоваться в уголовном порядке.

Манафорту пришлось подать в отставку с должности главы предвыборного штаба Трампа в августе 2016 года на фоне скандала, разгоревшегося после публикации в New York Times, после того как газета написала о подробностях его деятельности в Украине.

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