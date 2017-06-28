АТО: враг провел 11 обстрелов

Несмотря на объявленное на днях так называемое "хлебное перемирие", ситуация в районе проведения антитеррористической операции остается напряженной. В течение сегодняшнего дня российско-террористические бандформирования не только продолжали применять оружие против украинских военных, но и в очередной раз обстреляли жилой квартал одного из прифронтовых населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

28 июня по состоянию на 18:00 было зафиксировано 11 вражеских вооруженных провокаций вдоль всей линии соприкосновения. Почти в половине случаев противник применял минометы различных калибров.

Потерь среди украинских военнослужащих сегодня не было.

Приморское направление. Ночью боевики, используя 120-мм минометы и противотанковые гранатометы, совершили обстрел невысокой интенсивности наших позиций в районе Лебединского. Утром из минометов калибра 82 мм оккупанты били по одному из опорных пунктов сил АТО вблизи Гнутово. Во второй половине дня незаконные вооруженные формирования из таких же минометов выпустили более полудесятка мин по защитникам Красногоровки. Обстрел противник вел с западных окраин временно оккупированного Донецка. В то же время захватчики ударили с миномета калибра 120 мм по жилому кварталу Красногоровки. К счастью, в результате прилета вражеской мины никто из местных жителей не пострадал.

Донецкое направление. На этом участке линии соприкосновения пророссийские бандформирования открывали огонь дважды. Сначала, еще до рассвета, бандиты из крупнокалиберных пулеметов обстреляли один из наших опорных пунктов в южном пригороде Авдеевки. А уже во второй половине дня боевики из минометов калибра 120 и 82 мм открывали огонь вблизи Каменки.

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Луганское направление. На этой части фронта сегодня зафиксировано больше всего вражеских обстрелов. В частности, под огонь из 82-мм минометов и вооружения БМП противника попали оборонительные укрепления наших защитников вблизи Крымского. Кроме того, в районе Крымского, а также Старого Айдара и Новотошковского, подразделения российско-оккупационных войск обстреливали позиции сил АТО из гранатометов различных модификаций. Из стрелкового оружия оккупанты открывали огонь неподалеку населенного пункта Шарив Кут.