Водоснабжение Авдеевки восстановили

2 июля утром ремонтники получили гарантии безопасности – и к вечеру уже справились

Водоснабжение Авдеевки после очередной остановки Донецкой фильтровальной станции в связи с обстрелами полностью восстановлено.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Донецкую фильтровальную станцию подключили к электричеству и успешно запустили. В настоящее время она работает в штатном режиме. Водоснабжение Авдеевки полностью восстановлено. Пополнили запас воды и в запасных резервуарах", - написал Жебривский.

По его словам, бригаде в составе пяти ремонтников понадобилось 6 часов, чтобы восстановить поврежденные во время обстрела электроопоры и линии электропередач, которые питают ДФС.

"2 июля утром получили гарантии безопасности - к вечеру уже справились. То же и с запуском: только сегодня получили подтверждение режима тишины - подключили электричество, провели пуско-наладочные работы и запустили станцию. Еще раз подчеркиваю: безопасность людей - прежде всего. Кстати: саперы, которые осматривали территорию в районе проведения работ, нашли 28 взрывоопасных предметов - в основном, ВОГи (осколочный боеприпас для гранатометов) и мины", - отметил Жебривский.

Напомним, 1 июля в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, которое привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции.

