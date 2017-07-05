Иностранные инвестиции в Украину в прошлом году составили более $4 млрд

В 2016 году общая сумма прямых иностранных инвестиций в Украину составила 4,41 млрд долларов.
Об этом в авторской статье для Wall Street Journal написал премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба Кабмина.
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Он подчеркнул, что в 2016 году Украине вырос ВВП. Так, после 17 % падения в 2014-2015 годах, в 2016 году рост ВВП составил 2,3 %.
Кроме того, Гройсман рассказал, что в данный момент украинская сторона продолжает сотрудничество с Международным валютным фондом по программе реформ в объеме $17 млрд.
Напомним, привлекательность Украины для инвесторов достигла максимума за 6 лет.