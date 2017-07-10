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Главная » Страна » Россия фактически признала свою причастность к подавлению Майдана, - Геращенко
Ситуация в Донбассе

Россия фактически признала свою причастность к подавлению Майдана, - Геращенко

Россия фактически признала свою причастность к подавлению Майдана, - Геращенко
Ирина Геращенко / Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

А еще РФ причастна к беспорядкам в Харькове и Одессе в 2014 году

10.07.17 5307
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Россия и боевики требуют освобождения 63 человек, которые не имеют отношения к Минскому процессу, в частности, "беркутовцев" и причастных к беспорядкам в Харькове и Одессе в 2014 году.

Об этом на круглом столе "Бесправные и забытые: граждане Украины в местах несвободы на неподконтрольных Украине территориях" заявила первый замглавы Верховной Рады Ирина Геращенко, передают ряд СМИ.

Она отметила, что такие требования свидетельствуют о том, что Россия фактически признает свою причастность как к противодействию Революции Достоинства, так и к событиям по дестабилизации ситуации в Одессе и Харькове.

"Зависимые от Российской Федерации боевики требуют от Украины освобождения 63 человек, которые не имеют никакого отношения к событиям на Донбассе. Среди них есть убийцы-"беркутовцы", среди них есть и те, кто был причастен к терактам в Одессе и Харькове. Но Украина не даст себя шантажировать и, если от Украины требуют в рамках Минского процесса освободить людей, которые не имеют отношения к Минскому процессу, это означает лишь одно - Россия признает устами боевиков свою причастность к событиям на Майдане и к событиям в Харькове и Одессе", - констатировала Геращенко.

Она также добавила, что на последнем заседании в Минске украинской стороне заявили в ультимативной форме, что никакого освобождения украинских заложников не будет, если Украина не отдаст боевикам этих 63 человек.

Украинская сторона после этого ультиматума поинтересовалась у ОБСЕ, насколько такой обмен соответствует Минским соглашениям, а также аналогичный ответ хочет услышать от российской стороны.

"Мы услышали от ОБСЕ и от России, что нужно искать компромисс. Но компромисс - всегда движение с двух сторон. Поэтому Украина в этих условиях жестко требует освобождения всех политзаключенных, содержащихся в Российской Федерации: Сенцова, Кольченко, Карпюка, Клыха, Сущенко и других. Мы требуем освобождения всех крымских татар, которые являются гражданами Украины. Также требуем освобождения так называемых крымских диверсантов Панова и других", - сказала Геращенко.

Вице-спикер ВР подчеркнула, что чем на более высокий уровень украинская власть поднимает вопрос заложников, тем больше Путин и его команда понимают, что для Украины ее граждане являются ценностью, и, значит, на этом нужно шантажировать и мучить Украину.

Кроме того, она напомнила, что, в отличие от Украины, российские власти сразу же отказываются от своих граждан, попавших в плен к украинским военным: "Россия отказывается от своих граждан, когда они попадают в плен. Они ей не нужны. Они ей были нужны как пушечное мясо".

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