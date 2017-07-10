ЕБРР может не выдать Нафтогазу следующий транш на покупку газа

Это произойдет, если до конца июля не будет принят финансовый план государственного монополиста

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может не выдать национальному нефтегазовому холдингу "Нафтогаз Украины" следующий транш на закупку газа, если до конца июля не будет принят финансовый план и не будут определены показатели деятельности наблюдательного совета госкомпании.

Об этом заявил в ходе круглого стола глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, передает УНИАН.

"Можем констатировать, что прогресс выполнения плана (реформы "Нафтогаза" – ред.) очень низкий. Работа практически была остановлена. Мы уже получили предупреждение от ЕБРР, который сообщил, что если до конца июля не будет принят финплан "Нафтогаза" и не будут приняты показатели деятельности набсовета, то следующего транша на финансирование покупки газа может не быть", – сказал Коболев.

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Ранее президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти в письме в адрес президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана предупредил, что задержка с реформированием НАК "Нафтогаз Украины" и отставка независимых членов его наблюдательного совета пошатнет международное доверие к намерению украинских властей провести реформу среди ключевых предприятий государственной собственности, а также усложнит возможность дальнейшей существующей финансовой поддержки.