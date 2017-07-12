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Супрун: Комитет Рады по здравоохранению саботирует медреформу
Ульяна Супрун / Фото: 112.ua

Супрун: Комитет Рады по здравоохранению саботирует медреформу

Депутаты предлагают изменить ключевые позиции соответствующего законопроекта  

12.07.17 114
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Комитет Верховной Рады по здравоохранению предлагает изменить ключевые позиции законопроекта №6327 о медицинской реформе в Украине. После 396 поправок, внесенных народными депутатами к законопроекту, документ существенно изменился.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения  Ульяна Супрун во время пресс-брифинга, передает Украинская правда.

"Мы должны констатировать факт, что большинство из этих поправок нивелируют саму суть медицинской реформы, предложенной МОЗ и правительством Украины. Фактически, вместо реформы всей медицинской отрасли, после внесенных почти 400 поправок к законопроектам, мы можем говорить о реформе не всей отрасли, а лишь первичного звена медицины ", - отметила Супрун.

В частности, предлагается исключить из законопроекта понятие сооплаты за медицинские услуги. Предусматриваются только услуги, которые государство покрывает на 100% (зеленый список), и услуги, которые пациент оплачивает полностью (красный список).

Кроме того перечень гарантированных государством услуг, которые должно покрывать государство, значительно расширился.

"Фактически, мы снова возвращаемся к тому, с чего начинали. Декларируем, что государство будет гарантировать объем услуг, на который фактически не хватит средств. Мы 25 лет уже имеем гарантированную бесплатную медицину, которой на самом деле нет", - отметила Супрун.

Кроме того, рабочая группа решила отказаться от утверждения международных медицинских руководств (протоколов) на уровне закона.

Депутаты предлагали различные варианты проверки и утверждения клинических руководств украинскими структурами.

"Мы считаем, что это создает серьезные коррупционные риски. Медицинские руководства по сути являются знанием, они создаются по результатам научных исследований.  Знания и факты, которые используются для лечения людей во всем мире, не требуют никаких "утверждений" и "проверок" для работы в Украине ", - подчеркнула и.о. министра здравоохранения.

Министерство также выступает против сохранения медицинской субвенции в первичном звене.

Супрун считает, что это разделит систему здравоохранения на две отдельные части и будет стимулировать семейных врачей сразу направлять пациентов на уровень специализированного лечения, а не лечить их самостоятельно.

По ее мнению, система финансирования первичного звена останется в существующей административно-коррупционной вертикали и никаких изменений качества на уровне первичной медицинской помощи не будет.

"Вместо урегулирования этого рынка, это приведет не только к хаосу, но и к коррупции на местах. Эта ошибка была сделана при реформировании в Польше, в результате чего были потеряны годы возможностей. В случае поддержания такого решения парламентом - реформа будет полностью утрачена даже на первичном звене ", - сказала и.о. министра.

Неизменными в законопроекте остались договорные отношения с медицинскими учреждениями, понятие гарантированного пакета медицинских услуг и лекарств, который депутаты переименовали в "программу государственных медицинских гарантий", независимый заказчик услуг Национальная служба здоровья и развитие системы eHealth.

"Но это не та реформа, которую все ждали и которую требуют от нас врачи. Все это - лишь полушаги", - резюмировала Супрун.

Напомним, 8 июня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медуслуг и лекарственных средств. Соответствующее решение поддержали 227 депутатов.

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