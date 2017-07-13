В ЕС заменили заявление саммита "личным мнением" насчет европейского выбора Украины

Лидеры Европейского союза и Украины ушли от ответа на вопрос об итоговом заявлении саммита Украина-ЕС во время пресс-конференции по итогам встречи. Об этом сообщает Европейская правда.

Петр Порошенко, Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер в своих речах не упомянули об итоговом заявлении, которое обычно считают неотъемлемым итогом саммитов ЕС с другими государствами.

На прямой вопрос журналиста о том, было ли одобрено заявление и есть ли в нем упоминание о европейском выборе Украины, они также не ответили, но Туск напомнил о том, что этот тезис содержится в преамбуле Соглашения об ассоциации.

"Я только повторю то, что я сказал о важнейшей части важнейшего документа – Соглашения об ассоциации. И это не слоган. В преамбуле записано, что Европейский союз признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор", – заявил Туск.

Туск также добавил, что поддерживает это положение, но подчеркнул, что это заявление делает от своего имени, а не от имени ЕС.

"Это также наше личное мнение, мое и Жан-Клода Юнкера. И это не случайно, что мнение президентов двух европейских институтов совпадает, когда речь идет об отношениях Украины и ЕС", – заявил он.

Напомним, одобрение итогового заявления саммита Украина-ЕС было заблокировано из-за нежелания отдельных стран поддерживать данное положение Соглашения об ассоциации. Поэтому президенты не смогли одобрить документ от имени всего Европейского союза.