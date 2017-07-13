Рада в очередной раз не смогла избрать аудитора НАБУ

Верховная Рада Украины в очередной раз не смогла проголосовать за кандидатуру в аудиторы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщает РБК-Украина.

"Ставлю на голосование вопрос об определении Яновской Александры Григорьевны, которая набрала наибольшее количество голосов на комитете и которая набрала наибольшее количество голосов во время рейтингового голосования в зале, членом комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки аудита эффективности деятельности НАБУ от Верхоной Рады Украины", – отметил спикер Совета Андрей Парубий.

Такое решение поддержали лишь 216 парламентариев при 226 минимально необходимых.

"Решение не принято. Согласно регламенту ВРУ, утреннее заседание объявляю закрытым", - отметил Парубий.

Сначала Парубий поставил на рейтинговое голосование четыре кандидатуры, предложенные антикоррупционным комитетом: Александру Яновскую, Сергея Гончаренко, Марту Борщ и Карлоса Кастренсану. За кандидатуру Борщ проголосовали 111 депутатов, за Гончаренко – 22, за Кастренсану – 110, а за Яновскую - 207.

Ранее сообщалось, что антикоррупционный комитет ВР рекомендовал четырех кандидатов в аудиторы НАБУ: Александру Яновскую, Сергея Гончаренко, Марту Борщ и Карлоса Кастресану.